Economia 'alternativa' O público da fila para entrar no Rock in Rio tem sido brindado com a voz do astro David Quinlan, cantor meio irlandês, meio brasileiro, conhecido por sucessos como A Ti, ó Pai e Jesus Amado da Minha Alma. "Esse nome de Jesu-u-us/Bradando em Fervo-o-or/ou Sussurando amo-o-or", diz uma das letras. "De onde vem isso, gente?", pergunta Bárbara Roberto, de 22 anos, fã de Joss Stone.