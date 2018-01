Ebola: melhora quadro de saúde de médico americano O chefe do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, em inglês), Thomas Frieden, disse ontem que o médico infectado com o vírus Ebola na África e levado aos Estados Unidos não representa risco para a população e seu quadro "parece melhor e isso é animador". O diretor do centro americano disse que não há nenhuma necessidade de cancelar a reunião de cúpula entre Estados Unidos e 50 nações africanas agendada para esta semana em Washington. "Há 50 milhões de viajantes de todo o mundo que vêm para os Estados Unidos a cada ano. Nós não vamos selar hermeticamente este país." / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS