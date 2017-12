Eataly abre megaloja em SP; programe-se

Com 4,5 mil m2 divididos em três pisos, o Eataly São Paulo abre ao público com mais de 7 mil itens frescos ou importados da Itália distribuídos pelo mercado. O espaço também reúne sete restaurantes temáticos, um restaurante com bar, duas cafeterias, gelateria, chocolateria e doceria. Programe-se.

