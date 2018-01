EasyGo oferece corrida de graça nesta quarta-feira em São Paulo

SÃO PAULO - O serviço de transporte individual EasyGo oferece corridas de graça até as 23h59 desta quarta-feira, 3, em São Paulo. O usuário pode fazer quantas viagens quiser, contanto que cada uma delas custe até R$ 25 e que a opção de pagamento seja o cartão de crédito.

​Para aproveitar a ação, o passageiro precisa inserir o código de desconto "EASYGODAY" no campo "Promoção", que fica em "Pagamento & Promoção" do aplicativo Easy Taxi. Caso a corrida custe mais do que R$ 25, ele recebe desconto nesse valor.

O EasyGo foi lançado no dia 25 de julho e concorre com outros serviços de transporte individual, como o Uber. A empresa brasileira foi a segunda liberada pela Prefeitura para operar na cidade, depois da espanhola Cabify.

O serviço não possui tarifa dinâmica, nem preço mínimo de corrida. Para as corridas regulares, o usuário pode pagar suas com cartão de débito e de crédito ou dinheiro.