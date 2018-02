‘É violência fazer isso com uma família’

Um dos motoristas que ficaram na estrada foi o professor Geraldo Cury de Souza Ávila, de 48 anos. Há três semanas, ele teve a viagem interrompida quando estava perto de seu destino, Indaiatuba.

“Viajava em um domingo com minha mulher e meus dois filhos, de 8 e 10 anos. A polícia nos parou, levaram o carro e ficamos no meio da rodovia sem ter como voltar para casa.” Nem pegar ônibus a família pôde, pois estava sem carteira de identidade dos filhos. O jeito foi esperar três horas, até um amigo chegar para buscá-los.

O casal esqueceu de pagar o licenciamento do Citroën Picasso, no valor de R$ 70. O esquecimento saiu caro. O guincho e a diária no pátio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) custaram quase R$ 500, além da multa de R$ 191,54. “Tudo bem a polícia fiscalizar, mas acho uma violência deixar uma família no meio da estrada por R$ 70. Bastaria notificar e o problema seria resolvido”, diz Ávila.

A Polícia Rodoviária disse, por meio de nota, que quando há recolhimento do veículo, condutor e passageiros devem ser levados a bases operacionais ou outros pontos da estrada com telefones, banheiros e paradas de ônibus. Condutas diferentes podem ser levadas “ao conhecimento do Policiamento Rodoviário para serem apuradas”.

Segundo o DER, com o aumento da fiscalização, três pátios de recolhimento de veículos serão inaugurados ainda neste ano, em Franca, Marília e São Bernardo. Atualmente, há 34 pátios em funcionamento, com 40.760 vagas - 13 mil disponíveis.

A diária nos pátios do DER varia de R$ 39,80 a R$ 117,26, dependendo do veículo. Já custos de guincho, também pagos pelo motorista, variam de R$ 119,28 a R$ 218,52, mais R$ 4,01 a R$ 7,84 por quilômetro rodado com o carro guinchado.

RIO DE JANEIRO

Autoridades fluminenses reduziram em 2010 a burocracia para liberar veículos. Motoristas precisam pagar apenas diárias do depósito e taxa de reboque, a partir de guia disponível na internet.