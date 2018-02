'É vandalismo ou sabotagem', disse Alckmin sobre pane na CPTM

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin (PSDB) afirmou que a falha ocorrida na Linha 9 - Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na manhã desta sexta-feira, 4, foi resultado de sabotagem, e não queda de energia. A pane fez um trem parar na via perto da Estação Morumbi, lotou plataformas e causou atraso na circulação das composições das 4h20 às 9h30.

Alckmin mostrou uma série de fotos à imprensa, nas quais foram retratados pedaços de madeira e ferro em cima da linha do trem. "Vejam aqui: madeira, cabo de vassoura, tudo em cima da linha. Foi destruído o sistema. É óbvio que o trem, por segurança, para. Isso não é geração espontânea: ou é vandalismo ou sabotagem".