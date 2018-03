'Precisamos atuar fortemente', diz secretário sobre heroína

SÃO PAULO - O secretário estadual da Saúde, David Uip, disse que a chegada da heroína à região da Cracolândia, na Luz, centro de São Paulo, é um "agravo muito importante" e que o governo deve atuar na prevenção para evitar que a substância se espalhe. "O indivíduo viciado em heroína precisa de poucas utilizações para ficar definitivamente viciado. Como tudo, é uma questão de tempo", disse.

O Estado mostrou nesta segunda-feira, 24, que a droga está sendo trazida por africanos, vendida a R$ 50 consumida, em cachimbos, por estrangeiros no local. Pesquisadores e agentes de saúde do programa Recomeço, do governo do Estado, confirmaram a presença da droga por meio de relatos e exames nos pacientes.

"Nós precisamos atuar muito fortemente na prevenção e, do ponto de vista criminal, na repressão do traficante", disse o secretário.