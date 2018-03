'É uma outra fase da vida', diz mãe de Isabella após condenação dos Nardoni

Julia Baptista, do estadão.com.br, e Felipe Branco Cruz, do Jornal da Tarde

SÃO PAULO - A mãe da menina Isabella Nardoni, Ana Carolina de Oliveira, falou pela primeira vez após a condenação, na madrugada deste sábado, de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá pela morte da filha dela, há quase dois anos. "Não parei pra pensar direito. Não sei o que vai acontecer. Mas é uma outra fase da vida", disse Ana Carolina.

A mãe de Isabella falou na manhã deste sábado por volta de cinco minutos com apresentadores do programa Hoje em Dia, da Rede Record. Ela disse também que, no momento em que falava ao programa, estava deitada ainda porque estava muito exausta.

Ana Carolina afirmou ainda que não tinha mais condições de ficar no Fórum, acompanhando o julgamento de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá.

A avó materna de Isabella, Rosa Maria Cunha de Oliveira, falou ao estadão.com.br que a família está muito aliviada com a condenação do casal Nardoni pela morte de Isabella."Não é porque eles tem dinheiro que iriam ficar impunes", disse Rosa.

"Eles (Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá) foram condenados porque foram eles (que cometeram o crime)". Ela afirmou ainda que a condenação é um exemplo para as pessoas que pensam que um crime como este pode ficar impune.

Ana Carolina recebeu pela manhã a visita de alguns familiares. Segundo o tia dela, Luis Carlos Oliveira e Murilo Oliveira , a família está satisfeita com o resultado do julgamento.

"Estão satisfeitos com a condenação e em momento algum cogitaram a hipótese de não serem condenados", disse. "Todos estão mais aliviados".

O tio disse ainda que gostou quando soltaram fogos de artifício. Para ele, foi como uma final de jogo de futebol.

Alexandre Nardoni foi condenado pelo júri popular a 31 anos, 1 mês e 10 dias de prisão pela morte da filha. Anna Carolina Jatobá terá de cumprir 26 anos e 8 meses.

