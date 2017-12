É preciso rever formas de reduzir o impacto das obras

Mas é possível conciliar interesses da cidade e de seus habitantes com as inconveniências temporárias de algumas operações que podem resultar em benefícios futuros? Sim. Entretanto, é preciso que a sociedade discuta as formas e os mecanismos para que essas obras, sejam de caráter público ou privado, aconteçam com o mínimo de impacto à vizinhança.

Além de debater os métodos disponíveis para cada tipo de interferência urbana, bem como os melhores horários para que ocorram, é necessário que se definam os graus de perturbação às comunidades. Realizar reformas e construções sem nenhum incômodo parece ser objetivo difícil de alcançar. Ainda é indispensável diferenciar a intensidade e a duração das intervenções, que podem ser de curto, médio e longo prazos.