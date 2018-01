É preciso restringir o tráfego de caminhões?

Jorge Hori

Sim: Restringir a circulação de caminhões dentro da cidade de São Paulo é uma medida necessária, mas não é suficiente.

Caminhões não estão simplesmente passeando. Circulam porque exercem uma função fundamental para a vida da cidade: a logística. Uma restrição extrema poderia levar ao desabastecimento dos bens de consumo, com prejuízo para população.

A circulação dos caminhões e abastecimento poderia ser feita à noite, principalmente no período entre 22 e 6 horas. É uma janela para as operações logísticas mais que suficiente. No entanto, a operação noturna traz consigo efeitos negativos, como a insegurança, o aumento de custos com horas extras de funcionários e o incômodo da vizinhança com o barulho das operações.

A estratégia da Prefeitura tem sido a da restrição e ajustes. Baseia-se na crença de que o mercado se ajusta às restrições. O que é fato, mas podem criar efeitos perversos, com resultados piores para os moradores da cidade.

São Paulo tem um orla ferroviária que está subutilizada e para a qual estão previstos grandes empreendimentos imobiliários, soterrando de vez a função logística que já tiveram as ferrovias.

Uma alternativa do planejamento e operação logística está na criação de um polo de centros de distribuição nessa orla, com o suprimento das cargas volumosas, associadas a centros de concentração.

A logística de abastecimento da capital paulista deveria ter obrigatoriamente uma perna ferroviária.

Manoel Sousa Lima Júnior

Não. São Paulo é uma cidade extremamente motorizada. Emplacam-se na cidade, diariamente, mais de 1,2 mil veículos, ao passo que são registradas pouco menos de 900 crianças nascidas. O debate tem de começar por aí. Não adianta criar restrições e colocar a culpa nos caminhões pelo trânsito caótico sem antes olhar para a cidade de forma mais cuidadosa. Do momento que levanta da cama até a hora em que vai dormir, a pessoa usa produtos e serviços que só chegam a ela pelo setor de transporte.

Retirar os caminhões das ruas, além de ser uma medida restritiva e nociva ao próprio andamento da economia, não ameniza o transporte individual, que se instaurou em detrimento do transporte coletivo de qualidade. As cargas nunca poderão deixar de chegar a seus destinos, caso contrário, haverá falta de produtos no comércio, gerando diversas outras consequências para a vida dos consumidores.

No caso dos Veículos Urbanos de Carga (VUCs) ? que são caminhões de até 6,3 metros entre para-choques e que estão proibidos de trafegar no centro expandido ? a medida se mostra ainda mais inadequada. Os VUCs têm capacidade de carga de até 4,5 toneladas. Outros veículos menores, como vans, caminhonetes e utilitários, carregam, no máximo, 1,5 tonelada por viagem, ocupando 80 cm a menos nas ruas. Veículos de passeio do tipo SUV (utilitários esportivos) são liberados, e muitos têm medidas parecidas, com mais de 6 metros entre para-choques. Proibir o VUC no centro expandido é pôr mais motores a diesel rodando nas ruas, aumentar o custo operacional do transporte urbano de cargas e gerar mais dificuldade para que cheguem ao comércio.