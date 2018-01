É preciso investir em prevenção

E há a questão da prevenção. Quando se fala em backup de um sistema, nada mais é do que uma cópia de segurança. E é recomendável que as cópias sejam feitas previamente. Trata-se de investir mais em prevenção do que de recuperação. Há diversas formas de se fazer isso. Pode ser em períodos diferenciados, com tipos de informações diferenciadas. Posso salvar as informações referentes a cadastramentos de usuários de um determinado serviço, por exemplo. O que vai mudar é a importância, de tal forma que eu tenha de salvar toda hora ou por dia. Ontem, houve um evento que causou uma perda de produtividade, de disponibilidade dessas informações. Por causa disso, o negócio como um todo parou. Nesse caso, houve uma falha.