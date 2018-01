É preciso discutir o ciclo completo das corporações

ANÁLISE: Luciana Guimarães, diretora do Instituto Sou da Paz, O Estado de S.Paulo

O artigo 144 da Constituição definiu que, no Brasil, caberia às PMs o policiamento ostensivo. Já a Polícia Civil se responsabilizaria pelas investigações. A não ser que o relacionamento entre ambas esteja azeitado, qualquer impasse acaba atrapalhando o dia a dia policial. Discussões corporativas, como a atual, acabam sendo potencializadas. Os líderes puxam a sardinha para suas corporações, tornando a situação insustentável. A solução passa pela discussão do ciclo completo e de mudanças no artigo 144.