É possível ser feliz sozinha!

Mas o recorde, salvo engano, continua com Vera Fischer, que já nem deve lembrar direito quando foi sua última vez. A própria Marília Gabriela, que nunca foi disso, passa às vezes uma semana inteirinha dormindo sozinha. Na boa, feliz da vida!

É coisa de mulher, homem nenhum entende que papo é esse de encher a boca pra dizer que não transa com ninguém há um tempão, sem que isso transpareça resignação de quem está pendurando as chuteiras.

Imagina se fosse o Daniel Filho, nessa sua fase mediúnica, que contasse aos jornais que não faz sexo há sei lá quantas vidas! Dito pela Luiza Brunet, no entanto, "dois anos e um pouquinho" fica uma graça!

Pode ser sintoma de maturidade, efeito colateral da reposição hormonal, ou vai ver que, com os caras que andam por aí, melhor guardar uma boa lembrança do sexo, né?

E não se fala mais nisso!

Antes que algum gaiato venha de novo com insinuações a respeito do substituto de José Serra no governo de São Paulo, Alberto Goldman é casado e tem cinco filhos, tá?

Era só o que faltava!

O mundo do samba está em estado de choque! Zeca Pagodinho deu agora para malhar, com personal trainer e tudo, em academia da Barra da Tijuca. Dona Ivone Lara chegou a desmaiar quando soube!

Pena alternativa

Boris Casoy será julgado hoje pela grosseria com os garis num intervalo do Jornal da Band em 2009. Se pegar uma semana de vassoura, tá de bom tamanho!

Perda de tempo!

Não sei se vocês estão acompanhando a novela da devolução do canhão que o Brasil conserva no Museu Histórico Nacional como troféu da Guerra do Paraguai. Tomara que não!

Cupido tucano

FHC mandou uma linda caixa de bombons a Aécio Neves no domingo de Páscoa. Caprichou no bilhetinho: "Com admiração e carinho, José Serra!"

Expressinho

Na primeira reunião de trabalho

com os 11 reservas que assumiram titularidade no seu time de ministros, Lula foi logo avisando que vai jogar para garantir o resultado. Não quer ninguém inventando!

Páreo duro

Se as eleições no Vaticano fossem hoje, o papa Bento XVI teria tanta chance de se reeleger quanto o presidente Sarkozy, na França. Os dois lideram todas as pesquisas de rejeição na zona do euro.

0 x 0

Segue empatada sem gols a disputa entre as equipes de campanha que cuidam da imagem dos candidatos à sucessão de Lula. Ficou claro no fim de semana que Dilma Rousseff fazendo Cooper é páreo duro com José Serra andando de bicicleta.