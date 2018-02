'É obrigação da polícia prender, não matar', diz pai

Veja também:

Ouça - Mulher relata execução em tempo real

Íntegra - Leia como foi a ligação com a denúncia

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estadão ESPN - Major da PM comenta o caso

Blog - Tributo a uma mulher desconhecida

Análise - Impunidade favorece cultura do extermínio

Dileone faria 28 anos no dia 27 e havia roubado uma van com remédios naquela tarde, com mais dois homens, que fugiram. A informação no boletim de ocorrência registrado no mesmo dia é confirmada por amigos e família. Na fuga, ele bateu no portão de um condomínio a quatro quarteirões de onde morava, no Itaim Paulista, zona leste.

Na mesma tarde, a família o procurou em hospitais. "Infelizmente, achamos no pronto-socorro (Pronto Atendimento Municipal Atualpa Girão Rabelo) e já estava morto. Estava com um tiro no peito e jogado no necrotério", conta o irmão da vítima, Douglas Lacerda de Aquino, de 23 anos. Segundo Douglas, Dileone estava com o rosto arranhado e com a cabeça inchada, marcas de uma suposta agressão.

Douglas conta que o irmão tinha envolvimento com assaltos, mas "nunca mexia com ninguém", era conhecido na vizinhança e tinha muito amigos. Dileone havia sido solto há sete meses, depois de três anos de prisão. Tinha condenação por roubo, receptação, formação de quadrilha, desacato e resistência.

O pai, o garçom Dorian Ferreira de Aquino, diz estar com medo de perseguição contra a família. Com olheiras e contido nas palavras, conta que está muito abalado com a perda de um dos sete filhos. "É obrigação da polícia prender, não matar. Mesmo que ele estivesse fazendo algo errado, não podiam ter feito isso."

O Estado não conseguiu localizar os advogados dos PMs.

REAÇÕES NO TWITTER

"Isso é ser cidadão."

http://twitter.com/trasel/status/54995935658381312

"Mais coragem que muito homem. Eu mesma provavelmente teria EVAPORADO de medo."

http://twitter.com/honkshu/status/55002767667888128

"Triste viver num país onde é preciso prender a polícia."

http://twitter.com/flapinheiro/statuses/55016477690048512