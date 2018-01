E o ''arnesto'', enfim, foi convidado Na manhã de ontem, a Secretaria de Estado da Cultura ligou para a casa de Ernesto Paulelli, 95 anos, o Arnesto do samba de Adoniran Barbosa, convidando-o para participar do show do centenário do músico, marcado para amanhã no Parque do Ibirapuera, zona sul. "Fui chamado pela retumbância do seu apelo", afirmou Arnesto, em referência à reportagem publicada ontem pelo Estado, reclamando sua ausência. "Terei muito prazer em cantar com meus amigos dos Demônios da Garoa."