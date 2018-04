E o Apichatpong Weerasethakul, hein?! Agora que, até quem tem língua presa já sabe dizer direitinho Mahmoud Ahmadinejad, cuidado para não confundir Eyjafjallajoekull com Apichatpong Weerasethakul. O vulcão islandês passou a dividir esta semana espaço no noticiário com o cineasta tailandês vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes. O nome do filme do cara também não ajuda: Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives. Nem a livre tradução - Tio Boonmee, Aquele que Se Lembra de Suas Vidas Passadas - melhora muito a vida de quem quer mostrar-se bem informado e politicamente correto para não se referir à grande sensação do cinema mundial no momento como "o filme daquele tailandês com nome de vulcão".