'É momento de ter cuidado'

Marcelo Freixo

DEPUTADO, SERVIU DE INSPIRAÇÂO A PERSONAGEM DO "TROPA DE ELITE 2"

Deputado estadual mais votado nas últimas eleições do Rio, Marcelo Freixo (PSOL), de 43 anos, também serviu de inspiração ao personagem Diogo Fraga, historiador e político que combate milícias no filme Tropa de Elite 2. Em 2008, presidiu CPI na Assembleia e indiciou 225 envolvidos.

O que vem ocorrendo no Rio?

Está ligado às UPPs e à transferências de presos a Catanduvas. Mas ninguém sabe direito, nem mesmo o governo. A instalação de UPPs desestabilizou o varejo do tráfico, que já vinha perdendo mercado pelas drogas sintéticas e violência. As UPPs consolidaram esse processo de decadência. Era natural esperar reação. Se ela não ocorreu na implementação das UPPs, era provável acontecer no final do ano, momento de festas.

A reação da polícia preocupa?

Conversei à tarde com o coronel Mario Sérgio (comandante geral da PM), falando dos limites e cuidados que precisamos tomar. Porque o Estado não pode disputar quem é mais violento. A gente compreende que a situação é limite, que há necessidade de policiais nas ruas. Mas as ações têm de ser pensadas.

Como foi a conversa?

Liguei porque havia oito crianças em uma escola no meio do tiroteio na Vila Cruzeiro. Ele ligou para o Bope, que recuou. Nesses casos o Estado tem de recuar. Mas a polícia do Rio tem tradição de ser violenta. É a que mais mata no mundo em autos de resistência. Em momento de comoção, boataria, tensão, é preciso cuidado.

E como estão as milícias?

Estão quietas porque não estão sendo incomodadas. Não tem UPP na área de milícias.