E-mails anônimos acirram clima de eleição a reitor E-mails apócrifos a docentes da USP atacando os candidatos, denúncias de uso da máquina, decisões que beneficiam a comunidade às vésperas da votação. As denúncias de "jogo sujo" se avolumam com a proximidade do dia 19, quando será escolhida a lista tríplice para reitor.