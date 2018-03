E-mail falso oferece visto para os EUA

E-mails fraudulentos estão informando internautas de que eles foram sorteados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos para ter o "Green Card", e que devem pagar taxa de US$ 560 (em torno de R$ 930) para que eles recebam o documento.

O Green Card é um visto de imigração que permite que o estrangeiro resida e trabalhe nos Estados Unidos. A Embaixada dos Estados Unidos deve divulgar hoje um alerta sobre o "crescimento expressivo" desse tipo de golpe.

Segundo o Consulado americano em São Paulo, são várias as fraudes que usam a identificação falsa do Departamento de Estado para oferecer o visto. Os "scams" neste caso são e-mails enviados para diferentes destinatários, sem solicitação - como os spams -, que configuram fraudes e tentam fazer com que o internauta realize pagamentos.

Os e-mails têm sido recebidos no Brasil e em outros países. A Embaixada dos EUA em Londres já divulgou um alerta informando ter recebido "milhares" de questionamentos de internautas que receberam o e-mail.

Nem mesmo americanos estão livres. É o caso de Norman Gall, diretor-executivo do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial e colaborador do Estado. Residente no Brasil desde 1977, Gall nasceu em Nova York em 1933 e atualmente vive em São Paulo. "A fraude tinha um visual bem feito. Quem olha pode achar que realmente se trata de um informe oficial. Achei estranho que até eu, que tenho cidadania brasileira e americana, também recebi."

Programa. O "scam" tem como tema o Programa da Diversidade. A lei americana determina a concessão de 50 mil desses vistos de residência permanente por ano a pessoas originárias de países com baixas taxas de imigração para os EUA. O Brasil já esteve nessa lista, mas em razão da imigração em massa, deixou de integrá-la em 2007. Não há motivo para brasileiros serem aceitos por esse programa agora.

Quem eventualmente se inscreveu para receber o Green Card pode ser enganado pelo e-mail, que tem o brasão do Departamento de Estado e todo um layout dando a impressão de tratar-se de oficial. Logo abaixo vem a frase "Parabéns, você ganhou". A indicação é que o pagamento seja feito e o recibo, mandado por fax.

A 4.ª Delegacia de Delitos Cometidos por Meios Eletrônicos de São Paulo diz que ainda não recebeu nenhuma denúncia de e-mail fraudulento relacionado a vistos de imigração para os Estados Unidos.

PRESTE ATENÇÃO...

1. Brasil. O país deixou de integrar em 2007 uma lista de nações cujos cidadãos podem se candidatar à Loteria do Visto da Diversidade, que dá 50 mil Green Cards por ano. Só países com baixas taxas de imigração para os EUA permanecem.

2.Sem chance. Por isso, não há motivos para que qualquer brasileiro receba algum comunicado sobre essa loteria agora.

3. Notificação. O Departamento de Estado dos Estados Unidos não avisa por e-mail os solicitantes que tiveram seus pedidos aprovados. É preciso verificar o status da solicitação no site http://www.dvlottery.state.gov.

4. Sem taxa. Os EUA não cobram nenhuma taxa para quem quiser fazer o download e o preenchimento do formulário eletrônico.