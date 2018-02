E-mail com vírus oferece imagens do caso Yoki Um falso e-mail prometendo imagens exclusivas do corpo esquartejado do executivo Marcos Kitano Matsunaga, de 42 anos, contém um link que instala um vírus no computador do internauta. O executivo foi morto e esquartejado pela mulher, Elize Matsunaga, de 30 anos, em 19 de maio. José Consenzo, promotor responsável pelo caso, deve apresentar a denúncia contra Elize nesta semana.