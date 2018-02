'É impossível fiscalizar todos os dias', diz Kassab

O espaço está aberto desde 28 novembro sem licença municipal. Enquanto isso, o shopping JK Iguatemi esperava fechado desde 19 de abril e só abriu ontem, após conseguir alvará da Prefeitura.

"A Secretaria das Subprefeituras está atenta. Fiscalizar é responsabilidade da Prefeitura, mas todos sabem que é impossível fiscalizar todos os dias os estabelecimentos", disse o prefeito. "Quando constatado que tem fundamento a crítica ou a suspeita, as penalidades são aplicadas."

Kassab repetiu que o processo de investigação das fraudes começou na própria Prefeitura e disse que são "mentirosas" as denúncias que acusam o ex-secretário do Verde e Meio Ambiente, Eduardo Jorge, de receber propina para autorizar mudanças no Shopping Pátio Higienópolis. /JULIANA DEODORO E ARTUR RODRIGUES