''É hora de seguir em frente'', diz dom Orani em missa

Muito emocionados, os parentes das crianças mortas assistiram às cerimônias sentados nas primeiras fileiras. Eles receberam a solidariedade dos familiares de outras vítimas da violência no País, incluindo Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni. "Eu vim até o Rio para dar o meu apoio, pois eu recebi muita solidariedade dessas mães quando minha filha morreu e agora faço minha parte como mãe e cidadã", disse Ana.

No fim, os líderes religiosos retiraram os cartazes e faixas de solidariedade dos muros da escola. O arcebispo do Rio, Dom Orani João Tempesta, disse que "é hora de seguir em frente". "Aqui tem de se tornar um lugar onde as crianças possam estudar com tranquilidade."