É favorável à retirada de sem-teto do centro de SP? Não A presença de moradores de rua é uma questão de saúde, de trabalho, de assistência social, e não de polícia - muito menos de Guarda Civil Metropolitana (GCM), que deveria cuidar do patrimônio e não usar armas de forma truculenta. A PM e a GCM, inclusive, atrapalham as ações sociais, porque se negam a agir em conjunto. Prova disso é que o problema tem se agravado: nunca nos últimos 20 anos foram vistas tantas barracas ou tendas tomadas como casas. Hoje, há moradores de rua na Luz, na Santa Cecília, na Rua 13 de Maio. Precisamos mudar totalmente essa política, precisamos de ações que respeitem essas pessoas como seres humanos.