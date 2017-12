'É evidente que menores estavam armados', diz Alckmin

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), disse nesta segunda-feira, 6, que assistiu ao vídeo do garoto sobrevivente de 11 anos, colega do menino de 10 morto com um tiro na cabeça por policiais militares na noite de quinta-feira, 2, e que "parece ser espontâneo".

O vídeo mostra a criança de 11, sentada em uma viatura policial, sendo interrogada por PMs logo após a perseguição que terminou em morte. O governador afirmou que nenhuma hipótese está descartada e defendeu uma apuração "rigorosa". Segundo Alckmin, é "evidente" que os dois estavam armados. O menor que sobreviveu a ação da polícia disse, em dois depoimentos, que o seu colega tinha uma arma e realizou disparos naquela noite.

“Nenhuma hipótese está descartada. É evidente que os menores estavam armados. Houve tiro. Mas vamos aguardar a apuração com todo o rigor”, afirmou o tucano em agenda pública no Palácio dos Bandeirantes. "Uma tragédia. Uma criança com uma vida toda pela frente. É grave.”

Embora tenha dito ser "evidente” que os menores estavam armados, ao ser questionado sobre as evidências preferiu não detalhar. "Foi encontrada a arma... Vamos aguardar toda a perícia". Em seguida, afirmou que os policiais envolvidos na ação já foram afastados e que, agora, é preciso aguardar a perícia e a apuração.

A investigação, destacou, será conduzida pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) "com todo o rigor".