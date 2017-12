'É difícil explicar a universidade pública gratuita no exterior'

É justo que filhos das classes A e B, que estudaram em colégios particulares, entrem em universidades públicas sem terem de pagar? É difícil explicar no exterior a universidade pública gratuita do Brasil.

Os dados levantam questões também sobre a política das cotas como solução. Seria necessário "democratizar a USP"? E a missão da USP comporta isso? Se a USP adotar as cotas, poderá se manter entre as melhores do mundo? As melhores universidades do mundo, em geral, não chegam a 50 mil estudantes, incluindo os de pós-graduação. As universidades precisam de missões claras para cumprirem suas metas. As cotas para estudantes das faixas de renda menores, com o devido apoio acadêmico, são as mais justas porque a pobreza é o maior obstáculo ao sucesso acadêmico do estudante.