É como ganhar no tapetão, diz arquiteto sobre o Pacaembu

Sou paulistano há 63 anos e corintiano há 58. Não escolhi ser paulistano, mas adoro a cidade. Escolhi ser corintiano e persisto na sina desta nação integrada por brasileiros e estrangeiros de todos os quadrantes. Lamentavelmente, o clube não tem tido os líderes que merece. Disto resultou não termos estádio, apto a abrigar a sua torcida, há tanto tempo prometido e nunca construído.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

JT Debate - Pacaembu

Confira os prós, contras e notícias sobre o debate

Mas isto não justifica ganhar uma sede da Prefeitura. Conquista do Coringão é no campo e não no tapetão. A nação deve se organizar, barrar os dirigentes incompetentes e fazer acontecer o tão esperado estádio na estação Itaquera-Corinthians. O outro lado da questão: o Pacaembu é uma joia da cidade, pertencente a todos os paulistanos, guardada pelos moradores do bairro. É pista de caminhada para os idosos e academia de esportes para jovens. É um maravilhoso patrimônio arquitetônico originado no Escritório Severo Villares, parte fundamental da paisagem da cidade, ponto de referência para as mais variadas manifestações cívicas/culturais.

A Prefeitura diz: "Se não é o maior estádio, é o que tem a melhor visibilidade na hora do jogo. Se não é o mais moderno, é confortável e acolhedor. Se não é o mais bonito, é fascinante. Mas existe uma verdade irrefutável: é o mais importante de São Paulo."

O Corinthians não cabe no Pacaembu, mas o Pacaembu é tão importante para São Paulo que não pode ser restringido aos interesses de um clube.