''É certo para uns e errado para outros''

O Corvette começa rodando pela mesma Avenida Europa, mas as imagens rapidamente passam para outros pontos, como a pista local da Marginal do Pinheiros e outras avenidas e viadutos da região sul da capital. A sensação de vertigem é forte: o carro ultrapassa facilmente algumas dezenas de veículos, sem se importar com as placas avisando da presença de radares na Avenida dos Bandeirantes. Um usuário comentou: "Achei um pouco irresponsável, por conta do trânsito pesado." A resposta do autor do vídeo: "Isso vai de cada um, o que é certo para uns pode ser errado para outros."

Além das ultrapassagens perigosas e da velocidade acima do limite, há mais infrações de trânsito em outros vídeos da rede. Com certa facilidade, é possível encontrar imagens de uma Ferrari amarela entrando em uma rua movimentada após uma grande derrapada.

Em outro vídeo, um carro preto sai de um posto de gasolina e acelera por quase 10 segundos na contramão - quem está vindo na outra direção tem de desviar para a pista da direita para não colidir com o veículo.