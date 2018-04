É certo exigir firma reconhecida para transferir pontos?

NãoNão sou contra coibir as fraudes, mas não se pode criar uma série de burocracias para atrapalhar mais ainda o dia a dia do cidadão em uma cidade de trânsito caótico e com órgãos públicos lotados. As entidades de trânsito já deveriam ter mecanismos mais eficientes para coibir as fraudes na transferência de pontos de multas. O sistema de informática proposto pela resolução do Contran (para acompanhar casos de motoristas com reincidência de indicação de pontos) é uma alternativa de fiscalizar essas fraudes sem criar transtornos. Na era da internet, ainda se faz as pessoas terem de comparecer na frente de um funcionário público para assinar um documento. Esses órgãos públicos vão ter de oferecer um serviço adequado para não tornar a vida do cidadão mais difícil. Imagine perder um dia de trabalho para fazer a transferência dos pontos, ficar preso no trânsito e ainda perder uma, duas, três horas no órgão público para fazer o procedimento...