É a quarta pane do ano É a quarta vez neste ano que passageiros sofrem com pane de companhia aérea. No último dia das férias de janeiro, uma pane mundial parou o check-in da TAM por três horas. Em março, o sistema Amadeus, utilizado pela companhia, voltou a dar problema e a empresa foi notificada pela Anac. Na semana passada, aconteceu de novo e a agência investiga a TAM pelas falhas.