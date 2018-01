Dutra tem congestionamento após colisão no sentido São Paulo

SÃO PAULO - Uma colisão entre um caminhão e um veículo de passeio afetou o tráfego na Rodovia Presidente Dutra no início da manhã desta quinta-feira, 3. Uma das pessoas envolvidas teve ferimentos moderados e foi socorrida. A pista registra, às 7h30, lentidão de 4 quilômetros.

O acidente aconteceu às 6 horas, no km 146,9, na altura da cidade de São José do Campos, no interior paulista. Das três faixas da rodovia, a central e da direita ficaram interditadas. Enquanto os veículos eram retirados, o tréfego fluiu pela faixa da esquerda. O fluxo foi liberado pouco antes das 7 horas

A concessionária CCR NovaDutra informou que ainda há reflexo do trânsito. A via registra 4 quilômetros de lentidão no trecho do acidente.

A vítima foi socorrida pelo resgate da própria concessionária, e a Polícia Rodoviária Federal esteve no local para auxiliar o trânsito enquanto se fazia a retirada dos veículos.

A Rodovia Presidente Dutra liga São Paulo ao Rio de Janeiro.