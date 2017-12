Dutra segue fechada em Guararema

A Rodovia Presidente Dutra permanecia totalmente fechada na manhã desta quinta-feira, 1º, no km 179, em Guararema, no Vale do Paraíba. O trecho está bloqueado desde a tarde de quarta, 31, quando uma carreta atingiu o pilar de uma passarela, derrubando parte da estrutura. O motorista do veículo e uma pessoa que o acompanhava se feriram levemente. Segundo a NovaDutra, administradora da estrada, não há previsão de liberação do trecho. Há desvios nos dois sentidos da Dutra. Quem trafega no do Rio de Janeiro é obrigado a usar o desvio pelo posto de serviços São Jorge de Parateí e acessar à Carvalho Pinto. Os motoristas que seguem para São Paulo precisam passar pelo pátio de estacionamento do restaurante Galeto de Ouro. Apesar das medidas, não havia lentidão no trecho às 8 horas desta quinta. Nas demais estradas que ligam a capital ao interior e litoral paulista, o movimento nesta manhã era normal, sem registro de acidentes graves, segundo as Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 por 5, no qual as pistas sul das duas vias dão acesso à região da Baixada Santista e as norte de ambas, à capital.