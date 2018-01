Dutra opera em mão-dupla em Arujá após queda de barreira

Fabiana Marchezi, do estadao.com.br,

A Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, continuava interditada na manhã desta segunda-feira, 22, na altura do quilômetro 197, em Arujá, na Grande São Paulo, por conta de uma queda de barreira. Porém, a pista sentido contrário opera em mão-dupla entre os quilômetros 196 e 199, onde o trânsito está lento.

Acompanhe a situação do trânsito em São Paulo

De acordo com a concessionária NovaDutra, o acidente aconteceu por volta das 21h30 de domingo, 21. Os trabalhos de limpeza já foram iniciados, mas não há previsão de liberação da rodovia. Na mesma região, a rodovia no sentido está bloqueada no sentido Rio desde o dia 31 de janeiro, em razão da queda de uma encosta que levou parte da pista.