Dutra ficará fechada na região de Pindamonhangaba para obras nesta terça

SÃO PAULO - A Rodovia Presidente Dutra ficará bloqueada ao longo desta terça-feira, 13, nos dois sentidos, na região de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, para obras do novo viaduto no município. A operação deve terminar por volta das 19h.

A interdição, que começou por volta das 7h desta terça-feira, foi feita para o lançamento de vigas do novo viaduto que está sendo construído no km 92 da Via, no Distrito de Moreira César. Durante o lançamento das vigas, o tráfego no sentido Rio-SP será desviado para a Avenida Independência, via paralela à rodovia. Já o tráfego na pista sentido São Paulo-Rio será desviado para as alças de acesso do viaduto.

No total, serão lançadas cinco vigas de 120 toneladas e 45 metros de comprimento. A previsão da Concessionária é de que as obras sejam concluídas até o final do ano.