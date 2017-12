Dutra está liberada e sem congestionamento

Daniela do Canto, da Central de Notícias,

A Rodovia Presidente Dutra já não apresenta mais congestionamento na altura do km 168, na região de Jacareí, no interior de São Paulo. Durante a noite de terça-feira, 6, manifestantes interditaram a rodovia nos dois sentidos por cerca de uma hora e meia para reivindicar uma passarela para pedestres no local. Segundo a concessionária NovaDutra, o bloqueio foi desfeito às 23h12, mas até a 1h20 de quarta-feira, 7, ainda havia reflexos de congestionamento.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.