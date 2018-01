Dutra deve ter maior movimento no feriado de Nossa Senhora Aparecida

SÃO PAULO - O movimento na Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo e Rio de Janeiro ao município de Aparecida, deve se intensificar por causa do feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Segundo a concessionária Nova Dutra, 1.500 ônibus devem utilizar a rodovia em direção à cidade a partir da 0h deste sábado. Uma operação especial estará em vigor entre o sábado e o domingo, com 100 viaturas e 500 profissionais, como agentes de trânsito e médicos, especialmente ao redor da Basílica de Nossa Senhora Aparecida.

A Polícia Rodoviária Federal informou que estará em vigor a partir de 0h uma Operação Reforço na rodovia para fiscalizar excessos de velocidade e estacionamentos em local proibido, além de orientar os romeiros em direção a Aparecida. A operação vai até a meia-noite do domingo.

Segundo o Santuário Nacional de Aparecida, cerca de 150 mil pessoas devem visitar o local neste sábado. A programação das liturgias, que começa às 5h, tem alterações em relação aos anos anteriores. A Missa Solene, que acontecia às 10h, foi transferida para as 9h, enquanto a Procissão Solene ocorre às 17h, em vez do tradicional horário de 18h.

Litoral. O fluxo em direção à Baixada Santista também deve se intensificar a partir desta sexta-feira. A Ecovias, responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, estima entre 110 e 260 mil o número de veículos que devem trafegar pela via até domingo, já que a previsão é de sol neste fim de semana.

A concessionária implanta nesta sexta à tarde uma Operação Descida, com sete faixas operando em direção ao litoral e três no sentido São Paulo. No domingo, oito faixas estarão no sentido capital.