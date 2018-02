Duplicação da Tamoios tem novo atraso O início das obras de duplicação da Rodovia dos Tamoios, no litoral paulista, terá novo atraso e as obras só vão começar no segundo semestre do próximo ano. Caso não haja mais imprevistos, a pista só será entregue duplicada às vésperas da Copa do Mundo, no primeiro trimestre de 2014. A informação irritou prefeitos, que também discordam da ordem de duplicação.