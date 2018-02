Duplicação da Tamoios será definida em 30 dias A Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa) publicou ontem o edital da última etapa da licitação que vai definir quais empresas farão a duplicação do trecho de planalto da Rodovia dos Tamoios. Ao todo, 17 empresas estão qualificadas a participar da etapa, que consiste na entrega de envelopes com a proposta de preço. A estimativa de custo da obra é de R$ 890 milhões e o processo vai terminar em 30 dias. Parte das empresas que concorrem no processo só está no certame por ter obtido liminares na Justiça.