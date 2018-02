Duplicação da Régis Bittencourt não sai antes de 2016 Recordista em acidentes, o trecho da Serra do Cafezal na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), principal ligação de São Paulo com o Sul do País, não estará totalmente duplicado antes de 2016. Desde que assumiu a concessão, a OHL tenta sem sucesso conseguir a licença ambiental para duplicar os 19 km na parte mais íngreme e perigosa da serra. O último estudo, protocolado em maio no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foi recusado no fim de outubro pelo órgão federal.