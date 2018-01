Dupla tenta furtar dados de caixa eletrônico e é detida

Dois homens foram detidos, no início da madrugada desta sexta-feira, 1, no momento em que tentavam furtar dados de caixa eletrônico de uma agência Banco Real localizada na altura do km 23,5 da pista sentido capital-interior da Rodovia Raposo Tavares, no bairro de Granja Viana, em Cotia, região oeste da Grande São Paulo. Eles usaram um notebook para invadir o sistema de armazenamento de dados.

Desarmados, Thiago de Jesus Vaz, 24 anos, que já tinha passagem por receptação, porte ilegal de arma e formação de quadrilha, e Stéfano Trouzzolo Júnior, 30, com passagens por roubo, ambos moradores da região de Itaquera, zona leste da capital paulista, foram flagrados pela Guarda Civil quando tentavam furtar os números de contas e senhas de cartões dos clientes do banco registrados nos caixas. A intenção dos bandidos era clonar cartões com os dados.

Outros três integrantes da quadrilha conseguiram escapar em um Corsa prata ao perceberem a aproximação dos guardas civis. Várias viaturas participaram do flagrante após receberem pedido de apoio da equipe que, em patrulhamento, desconfiou da movimentação em frente à agência. A dupla foi encaminhada ao Distrito Policial Central de Cotia e autuada em flagrante. Um Gol prata, sem queixa de roubo ou furto, foi apreendido com os dois detidos.