Dupla suspeita por fazer falsa blitz é presa em SP

SÃO PAULO - O gráfico Fábio Cabral Galera, de 28 anos, e o barman Bertoldo Carneiro da Silva, de 29, suspeitos de integrar uma quadrilha que simula blitze policiais para realizar assaltos, foram detidos na última terça-feira, 19, na Rua Pascoal Fernandes, Vila Santa Edwiges, no limite entre Osasco e a capital paulista, por agentes da Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos (DRRB) do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic).

Segundo a polícia, a dupla, ao lado dos demais membros do grupo - fortemente armado e com camisetas da Polícia Civil - utilizou um Toyota Corolla preto equipado com sirene, Giroflex e luzes intermitentes para simular uma viatura policial descaracterizada, iniciar uma falsa blitz e atacar vigilantes de uma empresa de transporte de valores que acompanhavam a manutenção de um caixa eletrônico num posto de combustível na Avenida Edgar Facó, na Freguesia do Ó, zona norte.