Dupla suspeita de matar mulher grávida é detida na zona sul de São Paulo

Policiais da Rota detiveram na noite do último sábado, 20, dois suspeitos de matarem uma mulher grávida após tentar assaltá-la no dia 8 de janeiro. A morte ocorreu na zona sul de São Paulo, na região do Campo Limpo. De acordo com a Rota, o caso foi encaminhado para o 89º DP, no Portal do Morumbi.

Os policiais militares receberam na noite de sábado, 20, uma denúncia de que os suspeitos e a moto supostamente usada no dia do crime estavam em uma comunidade da zona sul da Capital. Eles foram até o local e detiveram a dupla, que confessou, segundo a Rota, a autoria dos crimes.

Latrocínio. A assistente administrativa Daniela Nogueira de Oliveira, de 25 anos, foi baleada na cabeça quando chegava em casa, em uma tentativa de assalto no dia 8 de janeiro. Daniela, que estava grávida, entrou em coma e teve a morte cerebral confirmada no dia 10. Os médicos conseguiram salvar a criança depois de fazer uma cesariana.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Atualizada às 14h48.