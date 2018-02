Dupla suspeita de balear policial civil é presa na zona sul

SÃO PAULO - Dois suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio de um policial civil em agosto, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, foram presos em flagrante na tarde de quinta-feira, 1. A informação foi divulgada neste domingo,4, pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Na ocasião, os dois homens, um em um carro e outro em uma moto, abordaram o policial, de 45 anos, dentro de um shopping e, após uma discussão, atiraram contra ele, fugindo em seguida. O policial tinha acabado de sacar dinheiro em um banco.

Os suspeitos, de 22 e 27 anos, foram detidos por volta das 14h na Rua Romão Puiggari, Sacomã, zona sul da capital. Segundo a polícia, eles chegaram a tentar uma fuga, mas foram impedidos.

Dentro do carro que usavam, um Meriva Azul, foram encontrados diversos brinquedos, que, segundo os homens, foram comprados ilegalmente no Paraguaia para serem vendidos no Brasil.

Um dos criminosos, de 27 anos, levou os policiais à sua casa, onde foi apreendida uma moto Yamaha Fazer azul semelhante à usada no crime. Um revólver calibre 38 estava escondido na motocicleta.