Dupla sumiu ao fazer trabalho de campo na selva

Guedes e Bittencourt marcaram um ponto de encontro com os dois colegas, mas não apareceram. O alerta de desaparecimento foi dado ainda na noite de segunda-feira. Os pertences dos dois, incluindo celulares e equipamento fotográfico, não foram roubados.

Desértica, a região onde os dois foram achados tem temperatura entre 8°C e 18°C. A falta de indícios levou a polícia a suspeitar que as mortes tenham relação com hipotermia ou ar rarefeito, mas as famílias do engenheiro e do geólogo descartam essas possibilidades e afirmam que os dois tinham grande experiência em trabalhos de campo. O paulistano Guedes vivia havia mais de 20 anos em Uberlândia com a família. / L.P. e M.P.