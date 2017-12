Dupla se entrega após fazer funcionários e cliente reféns em loja

SÃO PAULO - Dois homens foram presos ao tentarem assaltar uma loja de aparelhos de celular na Avenida Nossa Senhora do Sabará, altura do número 2600, zona sul de São Paulo. Eles mantiveram cinco funcionários como reféns, além de um cliente, no interior do estabelecimento. Ninguém ficou ferido.

Policiais militares foram acionados por volta das 19h30 pelo sistema de segurança da loja e impediram que os bandidos saíssem. Depois de cerca de duas horas de negociação, eles decidiram se render. No período, ambos os sentidos da via foram bloqueados. Duas armas foram aprendidas.

A dupla chegou ao local em um Citroen C3 com placa de registro em Sertãozinho. Eles forçaram a entrada no local com revólveres. Ao notarem a presença de policiais, exigiram que a imprensa estivesse no local para que se entregassem.

De acordo com a assessoria da loja, o estabelecimento seria fechado no momento da chegada dos assaltantes. Os funcionários atendiam o último cliente. Ainda não há estimativa do prejuízo. As vítimas foram encaminhadas ao 11º DP (Santo Amaro).