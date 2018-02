Dupla rouba joalheria em shopping da zona oeste de São Paulo

SÃO PAULO - Dois homens roubaram uma joalheira do Shopping Pirituba, na zona oeste de São Paulo, por volta do meio dia desta quarta-feira, 10, informou a administração do estabelecimento. Testemunhas contaram que um homem armado invadiu a loja Anie e Nutti e rendeu uma funcionária. O outro ficou do lado de fora dando cobertura. A dupla saiu correndo do local.

Balanço parcial da loja mostra que o suspeito levou correntes de prata e relógios, mas o levantamento de toda mercadoria roubada ainda está sendo realizado. A administração do shopping informou que vai disponibilizar ainda hoje as imagens das câmeras do circuito interno de TV. O caso foi encaminhado ao 33º Departamento de Polícia.