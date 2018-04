Dupla rouba carro com criança dentro na Vila Mariana

De acordo com uma testemunha, por volta das 20h30, o casal colocou a cadeirinha em um Honda Fit e deixou a porta aberta. No tempo em que conversavam, dois homens entraram no carro e foram embora.

O veículo foi abandonado com a criança de um ano e meio na Rua Capitão Macedo, a menos de um quilômetro de distância, e localizado pela Polícia Militar cerca de uma hora depois do crime. Segundo a PM, o bebê não tinha nenhuma lesão aparente e passava bem.

De acordo com a Polícia Civil, até as 23 horas, a família ainda não havia comparecido ao 36.º Distrito Policial para registrar boletim de ocorrência.

Arrastados. No Rio, em 7 de fevereiro de 2007, um adolescente e três rapazes roubaram o Corsa Sedan dirigido por uma mulher, com seu filho dentro, o garoto João Hélio Fernandes, de 6 anos. O grupo impediu que a mãe retirasse a criança do carro. O adolescente fechou a porta e deixou João Hélio pendurado pelo cinto de segurança, do lado de fora. Arrastado por seis quilômetros, o menino morreu. Em Maceió, um bebê de 4 meses foi arrastado por quase um quilômetro em 23 de abril de 2009, quando três ladrões impediram que a mãe o retirasse do carro. Ele sobreviveu.

Acidente. Um motorista atropelou e matou mãe e filha ontem à tarde no km 131 da Rodovia Santos Dumont, em Piedade, interior do Estado. De acordo com testemunhas, a dona de casa Gisele Ribeiro Silva atravessava um trecho com lombada eletrônica empurrando a filha, Maria Isabela, de 1 ano, em um carrinho de bebê. O veículo, em alta velocidade, sequer freou e arremessou o carrinho para longe. O homem fugiu. / COLABOROU JOSÉ MARIA TOMAZELA