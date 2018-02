Dupla resgata internos de hospital da zona norte Quatro internos da Fundação Casa foram resgatados ontem à noite por dois homens armados quando saíam do Hospital Municipal Vereador José Storopolli, no Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo. Os criminosos retiraram os internos de uma van, depois de render os funcionários da fundação que acompanhavam os jovens. O resgate ocorreu quando o veículo deixava o estacionamento do hospital para voltar à unidade da Vila Maria que abriga internos reincidentes. A Fundação Casa vai abrir sindicância.