Dupla mata dois em frente a um bar em Diadema

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

Dois homens foram mortos, às 22 horas de sexta-feira, 4, em frente a um bar, localizado na Rua Clementina de Jesus, no Núcleo Habitacional do Jardim Gazuza, em Diadema.

Dois desconhecidos, ambos armados, em uma moto e de capacete, pararam em frente ao estabelecimento comercial e, sem dizerem uma palavra sequer, abriram fogo contra as duas vítimas, que morreram no local. Até as 2h45, a polícia ainda não havia informado a identificação dos dois mortos.

Segundo policiais civis que foram até o local para acompanhar o trabalho da perícia, ao que tudo indica, o crime teria sido motivado por um acerto de contas. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Diadema.