Dupla mata dois e fere outros dois em bar na zona leste

Um grupo de quatro colegas foi surpreendido por dois homens armados, que ocupando uma motocicleta, se aproximaram das vítimas e atiraram, por volta das 20h30 de sexta-feira, 16, em frente a um bar, na Rua Francisco Pires Ribeiro, na Vila Costa Melo, região da Ponte Rasa, na zona leste da capital paulista. Dois deles morreram e os outros ficaram feridos. Policiais militares da 3ª Companhia do 02º Batalhão foram acionados e, ao chegarem no estabelecimento, encaminharam parte das vítimas ao pronto-socorro do Hospital Municipal Professor Dr. Alípio Correa Neto, em Ermelino Matarazzo, onde dois dos feridos acabaram morrendo e os outros dois seguem internados. Até as 2h30 deste sábado, nenhum suspeito havia sido detido pela polícia. O boletim de ocorrência será registrado no 24º Distrito Policial, de Ermelino Matarazzo. A Polícia Civil alega que o plantão está sobrecarregado de ocorrências e que não há previsão para o início do registro desta tentativa de chacina.