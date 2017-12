Dupla mantém reféns sob mira de revólver por 2h em Ribeirão Preto

FRANCA - Dois trabalhadores foram mantidos sob ameaça de morte na tarde desta sexta-feira (28) durante um assalto a uma loja de recauchutagem de pneus em Ribeirão Preto. Os reféns foram libertados pouco depois das 15 horas após momentos de muita ameaça e negociação com a Polícia Militar.

O assalto aconteceu na Vila Mariana, zona norte da cidade, quando os dois assaltantes invadiram a loja e renderam José Francisco Ferreira, de 28 anos, e Patrícia Reis, também de 28, que trabalhavam no local.

Outros funcionários e clientes que estavam na loja conseguiram correr e ligar para a polícia que cercou o estabelecimento. A dupla se entregou somente com a presença de parentes e foi levada para fazer exame de corpo de delito, para depois ser encaminhada à Central de Flagrantes de Ribeirão Preto. Na delegacia deve ser autuada em flagrante por roubo e presa.

O assalto todo chamou muito a atenção na Rua Uruguai, onde foi registrado. Os suspeitos foram surpreendidos quando já haviam recolhidos os objetos de valor da loja e das vítimas. O tempo todo eles ficaram com as armas apontadas para as cabeças dos funcionários. Um terceiro assaltante conseguiu fugir antes da chegada da polícia.